В Казани появится 600 скверов к 2035 году

В Казани планируют построить 11 новых набережных и 600 скверов. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на генеральный план города.

Согласно документу, набережные, скверы и сеть пешеходных бульваров будут обустроены к 2035 году. Общая площадь природно-рекреационного комплекса с учетом водоемов достигнет 15 тыс. га. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Площадь озелененных территорий увеличится до 12 тыс. га.

Кроме того, до 2035 года статус особо охраняемых природных территорий получат 17 участков в Казани. К ним относится Березовая роща возле озера Комсомольского, а также долина реки Ноксы.

Благоустройство запланировано на 35 улицах. Также необходимо основать более 100 бульваров.