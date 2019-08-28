Рабочую группу по выделению земельных участков семьям создадут в Казани

В Казани планируют создать рабочую группу по вопросам выделения земельных участков многодетным семьям. Об этом первый замглавы исполкома города Рустем Гафаров заявил во время совещания, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По его словам, группа будет заниматься решением проблем, связанных с выделением участков. В ее состав могут войти представители исполкома, районов Татарстана, коммунальщиков и инициативной группы многодетных семей, пишет InKazan.ru.

Замглавы исполкома Радик Шафигуллин напомнил, что земельные участки выделяются многодетным семьям с 2011 года. За это время землю получили 5,9 тыс. семей. С 2012 года количество семей, имеющих право на получение участков, увеличилось в 11 раз.

Между тем председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов отметил, что главной проблемой является нехватка земель. Для 7 тыс. семей необходимо 833 га земли. Вопрос решается благодаря работе с федеральными и региональными органами власти.