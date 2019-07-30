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Ставрополье выделит 1 млрд рублей на инфраструктуру участков для многодетных

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Ставропольские власти планируют за три года решить проблемы с инфраструктурой участков, выделенных под строительство многодетным семьям.

Задачу поставил губернатор края Владимир Владимиров на встрече с главой министерства труда и соцзащиты населения Иваном Ульянченко, пишет NewsTracker.

По словам губернатора, в 2020 году в бюджет на эти цели заложат 1 млрд рублей. В целом вопрос должен быть закрыт в течение трех лет, отметил Владимиров.

Ранее сообщалось, что Ставрополье получит 31 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Почти половина из этой суммы будет потрачена в 2019 году, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего июльского визита в регион.

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