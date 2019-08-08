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Дополнительные меры поддержки семей с детьми введут в Татарстане

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Ряд дополнительных выплат для семей с детьми будет введен с 1 января 2020 года в Татарстане. Такое решение принят глава РТ Рустам Минниханов. Как сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, все многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума будут освобождены от оплаты за детский сад.

Семьи, где доход ниже прожиточного минимума, на ребенка в возрасте до 3 лет будут получать электронные сертификаты ежегодно в размере 10 тыс. на приобретение лекарств, передает ИА «Татар-информ».

«Помимо этого, для семей с пятью детьми и более с 1 января 2020 года вводится пособие для доведения дохода на каждого члена семьи до величины прожиточного минимума. 627 таких многодетных семей с низкими доходами будут получать на каждого более 4 тыс. рублей ежемесячно с нового года. Мы полагаем, что эти демографические меры позволят поддержать семьи с детьми», — подчеркнула Зарипова.

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