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Схему движения автобусов изменят в Казани из-за Дня города

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В Казани планируют изменить схему движения автобусных маршрутов. Причиной называют подготовку и проведение праздничных мероприятий в честь Дня Татарстана и Дня города. Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.

С 20:00 29 августа до 6:00 31 августа в городе перекроют движение по площади Тысячелетия и улице Ташаяк. В День города здесь пройдет спортивное шоу Kazan City Racing. В связи с этим свои маршруты изменят многие автобусы, следующие в сторону Кремлевской дамбы, пишет InKazan.ru.

Общественный транспорт в День города будет курсировать до полуночи. После праздничного салюта планируется усилить работу автобусов, которые следуют по улицам Батурина и Декабристов, а также троллейбуса № 1, проходящего по Чистопольской.

26 августа помощник главы Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала о работах по строительству второй очереди набережной озера Кабан в Казани. По ее словам, под спортивную площадку забили 91 из 100 свай, а также 28 свай под смотровую над водой и половину свай под фитоочистные сооружения. Участок откроют осенью.

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