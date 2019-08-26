Участок набережной озера Кабан в Казани откроют осенью

Помощник главы Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в своем аккаунте Instagram рассказала о работах по строительству второй очереди набережной озера Кабан в Казани.

По ее словам, под спортивную площадку забили 91 из 100 свай, а также 28 свай под смотровую над водой и половину свай под фитоочистные сооружения. Помимо этого на месте строительства появились сваи для пешеходной дорожки.

Фишман-Бекмамбетова отметила, что было пересажено более 720 деревьев, кустарников и многолетних растений. По улице Марджани от ресторана до проката катамаранов заливают бетон под брусчатку и меняют одну из лестниц. Полностью вторую очередь набережной сдадут весной 2020 года. Осенью этого года планируется открыть участок Марджани и рядом с фитнес-центром, передает Inkazan.ru.

Напомним, программа по контролю за благоустройством Казани рассчитана на три года, с 2019 по 2021 год. Ежегодное финансирование составит более 40 млн рублей. Предполагается, что данные меры позволят привести состояние города в норму, а также сократить количество нарушений норм муниципальных правовых актов и обеспечить поступление штрафов в городскую казну.