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Благоустройство набережной в Казани завершится к осени

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В Казани к осени планируется завершить благоустройство набережной Казанки между Кировской дамбой и мостом Миллениум. Там появятся террасы с зеленым амфитеатром и пространствами для отдыха. Возле Хрущевского пирса возводят событийную площадь.

Пешеходный променад вдоль воды свяжет новую набережную с существующей Кремлевской, сообщает ИА «Татар-информ». У моста Миллениум расположится экстрим-парк. По проекту он должен стать самым большим в России. Уже сейчас ведутся переговоры по проведению финала чемпионата мира по памп-треку в 2020 году.

Напомним, программа по контролю за благоустройством Казани рассчитана на три года, с 2019 по 2021 год. Ежегодное финансирование составит более 40 млн рублей. Предполагается, что данные меры позволят привести состояние города в норму, а также сократить количество нарушений норм муниципальных правовых актов и обеспечить поступление штрафов в городскую казну.

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