Более 500 млн рублей направят на реновацию Старо-Татарской слободы в Казани

В Казани продолжают реставрировать объекты культурного наследия и проводить благоустройство Старо-Татарской слободы. В этом году на работы планируют направить не менее 500 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме сообщил префект территории «Старый город» Марат Усманов.

По его словам, на данный момент ведутся проектные работы, проводятся подсчеты. Объем предстоящих работ очень большой, в связи с чем Усманов выразил мнение, что в них будет инвестировано не менее 500 млн рублей, пишет ИА «Татар-информ».

Префект территории «Старый город» отметил, что сейчас идет реставрация дома Крестовниковых, которая должна быть завершена в течение пяти лет. В этом году также планируется завершить работы по приведению в первоначальный вид дома Муллина постройки XIX века и довести до конца реконструкцию здания Азимовской мечети.

Общий объем инвестиций в реновацию Старо-Татарской слободы с 2015 года составил свыше 2 млрд рублей.