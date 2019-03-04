Прямой эфир

Более 500 млн рублей направят на реновацию Старо-Татарской слободы в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани продолжают реставрировать объекты культурного наследия и проводить благоустройство Старо-Татарской слободы. В этом году на работы планируют направить не менее 500 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме сообщил префект территории «Старый город» Марат Усманов.

По его словам, на данный момент ведутся проектные работы, проводятся подсчеты. Объем предстоящих работ очень большой, в связи с чем Усманов выразил мнение, что в них будет инвестировано не менее 500 млн рублей, пишет ИА «Татар-информ».

Префект территории «Старый город» отметил, что сейчас идет реставрация дома Крестовниковых, которая должна быть завершена в течение пяти лет. В этом году также планируется завершить работы по приведению в первоначальный вид дома Муллина постройки XIX века и довести до конца реконструкцию здания Азимовской мечети.

Общий объем инвестиций в реновацию Старо-Татарской слободы с 2015 года составил свыше 2 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обнаруженный храм XVIII века в Казани могут вернуть РПЦ
Смотровая башня с гигантской тюбетейкой появится в Казани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017