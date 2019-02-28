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Обнаруженный храм XVIII века в Казани могут вернуть РПЦ

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Храм начала XVIII века (1712 год) нашли исследователи Макарьевской церкви в Адмиралтейской слободе Казани. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал епархиальный архитектор города Степан Новиков.

«Над более древней трехпрестольной церковью Рождества Пресвятой Богородицы в советские годы были надстроены два этажа — там располагалась администрация тюрьмы (СИЗО №2. — Прим. Т-и). Церковь стала абсолютно на себя не похожа, но при этом в здании сохранились в достаточно хорошем состоянии апсиды (выступающая пониженная часть здания. — Прим. Т-и), нижние этажи, нет трещин в церковных стенах, в то время как верхние, надстроенные этажи трещат по швам», — пояснил Новиков.

Переговоры о возвращении святыни верующим уже несколько лет ведет РПЦ при участии Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК).

В 2018 году отмечался 300-летний юбилей со дня основания Адмиралтейства в Казани. Указом Петра I оно было учреждено как мануфактурное производство для строительства кораблей. Вокруг него возникло поселение, известное как Адмиралтейская слобода, сегодня это исторический центр столицы Татарстана.

Как стало известно 18 февраля, на месте раскопок четвертого бастиона — одного из ключевых укреплений Севастополя в годы Крымской войны — нашли фрагменты стен первых жилых домов этого города. Они относятся к 1780-м годам.

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