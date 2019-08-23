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Информационные табло установили на остановках в Казани

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Остановки в отдаленных районах в Казани оснастили информационными табло. Техника позволит пассажирам получить подробную информацию о транспорте.

Табло появились на 70 остановочных комплексах в Залесном, Константиновке, Мирном, Петровском, Малых Клыках, Дербышках, Борискове и других районах и поселках. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». На экранах отображается информация о том, какие маршруты проходят через остановку и каково время прибытия ближайших транспортных средств.

Всего в Казани насчитывается более 300 информационных табло.

Ранее сообщалось, что в Брянске 730 млн рублей направят на обновление общественного транспорта. На такую сумму планируют приобрести порядка 100 новых автобусов.

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