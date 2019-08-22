Транспортно-пересадочный узел построят в Сыктывкаре

Территорию рядом с железнодорожным вокзалом в Сыктывкаре планируют благоустроить. Торговые объекты приведут в порядок, также будет построен транспортно-пересадочный узел.

Перспективы развития вокзала обсудили в мэрии Сыктывкара совместно с представителями РЖД. По планам властей города, торговлю с правой стороны вокзала необходимо перенести внутрь торговых площадей. Кроме того, планируется организовать остановки для междугородних автобусов с сохранением остановочного комплекса для городских маршрутов. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В плане благоустройства значится содержание небольшого сквера. У здания вокзала усовершенствуют фасад и благоустроят перрон с привокзальной площадью.