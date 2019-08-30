В Казани пройдет чемпионат России по аквабайку

С 6 по 8 сентября в Казани в акватории озера Нижний Кабан состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». Соревнования подведут итоги российского сезона и станут проверкой готовности спортсменов к предстоящим международным выступлениям. Соревнования в столице Татарстана – главное событие в водно-моторном спорте страны.

Столицу Татарстана посетят ведущие спортсмены со всех регионов России, где достойно представлен аквабайк. В первую очередь, это регионы, где находятся артерии крупных рек и водохранилища, а также побережье Черного моря и Балтики. За звание чемпиона поборются 60 сильнейших спортсменов страны, в том числе лидеры мирового рейтинга.

«Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине «аквабайк» и определит сильнейших в рейтинговой таблице. Для спортсменов, выступающих на международном уровне, соревнования также станут очередной проверкой и подготовкой перед предстоящими международными выступлениями. До конца года состоится еще 3 этапа чемпионата мира (в Китае, Индии и ОАЭ) и 1 этап чемпионата Европы (в Португалии)»,– отмечает Михаил Ершов, главный организатор Чемпионата, чемпион России по аквабайку, тренер сборной России по фристайл-аквабайку.

Имена российских аквабайкеров уже хорошо знают за пределами страны. В дисциплине «фристайл» (демонстрация трюков) российская команда – одна из сильнейших в мире. В Казани выступят Сергей Чемезов (Москва), идущий третьим по итогам двух этапов на текущем чемпионате мира; Арсений Матанцев (Москва), обладатель кубка России этого года и лидер текущего российского рейтинга; Александр Курамшин (Казань), который сохраняет промежуточную вторую позицию на Чемпионате Европы-2019.

«Казань сегодня по праву является спортивной столицей страны: здесь не только проводятся крупные соревнования, но и активно развиваются многие виды спорта. Аквабайк – не исключение. В Альметьевске находится одна из трех сильнейших школ аквабайка в России, которая воспитала многих первоклассных спортсменов в этом виде спорта последних лет. Мы неоднократно принимали чемпионат страны и рады, что этот захватывающий вид спорта возвращается в Казань. Добро пожаловать!», – комментирует министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

На чемпионате России в Казани также будут проведены заезды в двух скоростных дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом) и «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Здесь среди участников также есть спортсмены, заявившие о себе на международной арене: в 2017 году на пьедестал чемпионата Европы поднялись петербуржцы Дмитрий Цуков (первое место) и Александр Кабатов (третье).

В программе чемпионата также предусмотрены соревнования среди детей. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей.

Соревнования пройдут в акватории озера Нижний Кабан. Здесь уже не раз проводились масштабные спортивные мероприятия. Среди наиболее знаковых – этап чемпионата мира в водно-моторном классе «Формула-1» в 2011 году, этап «Национальной парусной лиги», крупнейшего всероссийского парусного проекта, в 2019 году. Площадка оптимальна для проведения соревнований самого высокого уровня в разных видах водного спорта: широкая акватория позволяет выставить интересную и комфортную для спортсменов дистанцию, а с благоустроенной набережной за соревнованиями удобно наблюдать зрителям.

Помимо спортивной части для жителей города и гостей чемпионата России предусмотрена обширная развлекательная программа. В субботу, 7 сентября на площади Габдуллы Тукая состоится торжественная церемония награждения победителей соревнований в дисциплине «фристайл», которую продолжит концертная программа. Хедлайнеры вечера – известные московские диджеи Fenix и Sebastien, также на сцене выступит кавер-группа из Казани «Doratti».

«Наша приоритетная задача как организаторов крупнейших российских соревнований по аквабайку и популяризаторов этого вида спорта в стране – расширение географии его присутствия. Так, в прошлом году мы впервые провели чемпионат России в Геленджике, а в этом году его принимает Казань. Мы рады возродить традицию проведения ключевых соревнований по аквабайку в одном из самых спортивных городов страны», - комментирует Андрей Краснов, председатель оргкомитета Чемпионата России по аквабайку.

Кульминацией вечера станет новое ночное шоу от фристайл команды «Космическая Одиссея». Это настоящий театр на воде с участием сильнейших российских спортсменов в гидрофлае (флайбординге). В неоновых огнях и под музыкальное сопровождение спортсмены продемонстрируют свои маневренность, технику владения телом и артистичность.

Организаторами соревнований являются коммуникационная и продакшен-группа «Russian Extreme Machine», Федерация водно-моторного спорта России при поддержке Правительства Республики Татарстан. Генеральным партнером чемпионата России по аквабайку 2019 выступает инвестиционная группа Marathon Group.

«Аквабайк – невероятно зрелищный вид спорта, который импонирует нам своим драйвом и накалом страстей. На кубке России этого года в Твери мы увидели упорную конкурентную борьбу, но при этом и дружное сообщество. Мы рады вновь поддержать организаторов на главном старте сезона», – отмечает Сергей Захаров, председатель правления Marathon Group.