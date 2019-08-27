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Жители Казани жалуются на поддельные билеты в общественном транспорте

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Жители Казани жалуются на поддельные билеты, которые всё чаще стали получать от кондукторов в общественном транспорте. Это связано с внедрением системы оплаты проезда банковской картой.

Как пишет портал Inkazan.ru, у кондукторов появились новые валидаторы, в которые заправляется чековая лента. Однако пассажиры получают либо билеты, заранее распечатанные на обычном бумажном листе, либо пустой фрагмент чековой ленты.

Жители Казани, сообщая о подобных фактах в соцсетях, утверждают, что кондукторы присваивают стоимость проезда себе, выдавая людям поддельный документ. Некоторые подсчитали, что с одной катушки ленты без указания дат кондуктор может заработать до 8 тыс. рублей, учитывая, что проезд в общественном транспорте в Казани сейчас стоит 27 рублей.

В мэрии на запрос со стороны агентства ответили, что по каждой подобной жалобе проводится служебное расследование, создаются дисциплинарные комиссии. Ранее в городском комитете по транспорту сообщили, что выдача кондукторами заранее распечатанных билетов старого образца является нарушением финансовой дисциплины.

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