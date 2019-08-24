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В Казани стартовал чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills

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В Казани стартовал чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Жюри определит лучших в 56 компетенциях: от кирпичной
кладки до архитектурной обработки камня. Новые категории — «Водные технологии» и «Администрирование отеля». За победу борются 1354 конкурсанта из 63 стран.

Вход на соревнования свободный. При этом гости могут не только наблюдать, но и участвовать в испытаниях, например, сыграв роль клиентов в компетенции «Ресторанное обслуживание».

Победителей объявят 27 августа.

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