В Казани стартовал чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills

В Казани стартовал чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Жюри определит лучших в 56 компетенциях: от кирпичной

кладки до архитектурной обработки камня. Новые категории — «Водные технологии» и «Администрирование отеля». За победу борются 1354 конкурсанта из 63 стран.

Вход на соревнования свободный. При этом гости могут не только наблюдать, но и участвовать в испытаниях, например, сыграв роль клиентов в компетенции «Ресторанное обслуживание».

Победителей объявят 27 августа.