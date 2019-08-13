Названы самые востребованные профессии в России

Минтруда назвал 10 самых востребованных профессий в России в 2019 году. Это продавец-кассир, повар, бухгалтер и соцработник. В список также попали медсёстры, педагоги допобразования, делопроизводители, юристы, специалисты по закупкам и педагоги-дефектологи. В опросе участвовали около 27 тысяч организаций. Всего в России сейчас востребовано примерно 33 тысячи профессий.