Названы самые востребованные профессии в России
Рыболовы, работники сельского и лесного хозяйств в России — на вес золота. ВНИИ труда определил самые востребованные профессии. Больше всего получают IT-инженеры и сварщики — от 100 тыс. рублей. В продавцах и охранниках в стране дефицита нет.
Рыболовы, работники сельского и лесного хозяйств в России — на вес золота. ВНИИ труда определил самые востребованные профессии. Больше всего получают IT-инженеры и сварщики — от 100 тыс. рублей. В продавцах и охранниках в стране дефицита нет.