Российские работодатели назвали самые востребованные профессии

Самыми востребованными профессиями в РФ стали продавец-кассир и повар. Всероссийский научно-исследовательский институт труда провел опрос работодателей. В исследовании приняли участие почти 27 тыс. организаций. Цель — уточнить перечень профессий среднего звена, востребованных на рынке труда. В пятерку рейтинга также вошли педагоги, юристы и соцработники. Одна из причин востребованности — текучка кадров.