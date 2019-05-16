Россияне назвали самые желаемые профессии для детей-школьников

Эксперты РАНХиГС провели опрос родителей о планах на будущее детей. Более 70% опрошенных высказались в пользу высшего образования. В топ самых перспективных сфер попали медицина, IT и работа в МВД. Наименее привлекательными оказались наука, культура и сельское хозяйство.