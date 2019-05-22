Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии этого месяца. Бухгалтеры, управляющие домашним хозяйством, получают до 500 тыс. рублей. Для такой работы нужно знать языки и иметь водительский стаж от 5 лет. На втором месте владельцы грузовиков, в столице и Подмосковье за перевозки предлагают от 200 до 360 тыс. рублей. Еще одно прибыльное дело — работа няней в русской семье в США. Имея педагогическое образование, можно получать до 300 тыс. рублей.
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии этого месяца. Бухгалтеры, управляющие домашним хозяйством, получают до 500 тыс. рублей. Для такой работы нужно знать языки и иметь водительский стаж от 5 лет. На втором месте владельцы грузовиков, в столице и Подмосковье за перевозки предлагают от 200 до 360 тыс. рублей. Еще одно прибыльное дело — работа няней в русской семье в США. Имея педагогическое образование, можно получать до 300 тыс. рублей.