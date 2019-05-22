Опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии этого месяца. Бухгалтеры, управляющие домашним хозяйством, получают до 500 тыс. рублей. Для такой работы нужно знать языки и иметь водительский стаж от 5 лет. На втором месте владельцы грузовиков, в столице и Подмосковье за перевозки предлагают от 200 до 360 тыс. рублей. Еще одно прибыльное дело — работа няней в русской семье в США. Имея педагогическое образование, можно получать до 300 тыс. рублей.