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В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

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Фото: TASS/DPA
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В Финском городе Оулу прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Об этом 24 августа сообщает RT.

В этом году на конкурсе одержал победу американец Роб «Маркиз» Мессел, который участвует в чемпионате уже третий раз.

«Американец Роб «Маркиз» Мессел получил наибольшее количество баллов (34,7) и завоевал титул чемпиона этого года, выступив перед аудиторией в 3 тыс. человек на Рыночной площади в Оулу», — рассказали организаторы мероприятия.

Суть конкурса заключается в том, чтобы участники соревновались в имитации движений игры на гитаре, при этом используя свое воображение. Чемпионат проводится с 1996 года. В качестве приза победитель получает настоящую гитару.

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