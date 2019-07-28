Гитара с автографами музыкантов The Doors продана в России за 950 тыс. рублей

Бас-гитара с автографами всех участников американской рок-группы The Doors ушла с молотка за 950 тыс. рублей. Об этом сообщил аукционный дом «Литфонд», проводивший торги.

«На гитаре оставили автографы: Джим Моррисон, барабанщик The Doors Джон Денсмор, гитарист Робби Кригер, клавишник Рэй Манзарек», — говорится в описании лота на сайте «Литфонда».

К музыкальному инструменту прилагался сертификат подлинности.

На аукцион также была выставлена обложка последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна, но покупателей на нее не нашлось.

24 июля на аукционе Sotheby's пара кроссовок Nike 1972 года была продана за $437,5 тыс. Кроссовки Moon Shoe приобрел коллекционер Майлс Надал, который планирует выставить их в своем частном музее вместе с коллекцией автомобилей.