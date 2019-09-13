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Женщина и ребенок выпали из автобуса в Казани

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В Казани во время движения из автобуса выпали 40-летняя женщина и шестилетняя девочка. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

Инцидент произошел 12 сентября около остановки «Файзи» по проспекту Победы. По предварительным данным, 38-летний водитель автобуса №33 начал движение, не закрыв двери. В результате из транспорта выпали женщина и девочка, пишет InKazan.ru.

У девочки диагностирован закрытый перелом костей левой руки, у женщины —ушибленная рана затылочной области. Всего в момент происшествия в салоне находились 15 человек.

В четверг на территории города зарегистрировано 186 аварий, в которых пострадали 10 человек. За нарушение ПДД к ответственности привлекли 596 водителей и 98 пешеходов.

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