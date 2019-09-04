Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Туве

В ДТП с маршруткой и «УАЗом» в Туве пострадали порядка 10 человек. Об этом 4 сентября сообщается на сайте ГУ МВД по Республике Тыва.

Инцидент произошел утром 4 сентября в городе Кызыле на пересечении улиц Бухтуева и Кочетова. Предварительно установлено, что водитель маршрутной «Газели», в салоне которой находилось 10 пассажиров, нарушил ПДД при повороте, что привело к столкновению с «УАЗом». После удара маршрутка опрокинулась, пишет НСН.

В результате аварии один человек был госпитализирован, еще девятерым оказали медицинскую помощь на месте. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Выясняются обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы, отмечает сайт kp.ru.

29 августа сообщалось, что в ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек.