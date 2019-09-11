Детей в Омской области оставили на улице из-за поломки автобуса

В Омской области перевозчик, который доставлял 330 детей из столицы региона в санаторно-оздоровительный лагерь в районе деревни Крутые Луки Калачинского района, вовремя не предоставил автобусы взамен неисправных. Несовершеннолетние пассажиры и их сопровождающие долго оставались за городом под открытым небом и не могли доехать до лагеря.

После этого инцидента прокуратура, а затем и Западно-Сибирское МУГАДН осуществили внеплановые проверки ООО «Авто Трафик». Выявлены следующие нарушения: недостаточная квалификация водителей по оказанию первой медицинской помощи, нехватка медицинских осмотров, периодических медкомиссий и отсутствие сезонного инструктажа. Об этом пишет ИА «Город55».

Директору компании направлено предписание. Решается вопрос о привлечении виновников к административной ответственности.