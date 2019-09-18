Программу развития транспортной инфраструктуры представят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в октябре может заработать программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, рассчитанная на 2018–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В публичном поле программу планируют представить в конце этой недели. После этого документ будет корректироваться с учетом пожеланий горожан и возможностей бюджета, пишет ИА «НьюсНН».

По словам председателя комиссии гордумы по транспорту Станислава Прокоповича, ежегодное финансирование программы было определено расчетным путем и составляет до 40 млрд рублей. Чиновник отметил, что реализовать этого бюджет города не сможет, но потребности на публичном поле показать необходимо.

К обсуждению программы планируется привлечь экспертную группу, которая сможет дать рекомендации по ее исполнению.