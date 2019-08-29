Проект по оцифровке кладбищ завершат в Нижнем Новгороде в октябре

В Нижнем Новгороде в октябре планируют завершить первую очередь пилотного проекта по оцифровке кладбищ. Стоимость реализации составила 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра города Владимира Панова, оцифровка кладбищ позволит избежать коррупции в сфере ритуальных услуг. Он также отметил, что основной проблемой является продажа мест на кладбищах, пишет ИА «НьюсНН».

При оцифровке будет создана учетная система захоронений. Это позволит контролировать замену надмогильных сооружений, например памятников. Кроме того, появится возможность следить за очередностью мест и состоянием заброшенных территорий.

Ранее в Челябинской области было обнаружено нелегальное кладбище. Захоронения здесь проводились с грубыми нарушениями, а мусор сваливали у ворот.