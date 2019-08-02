Нелегальное кладбище обнаружили в Челябинской области

Незарегистрированное кладбище обнаружили вблизи поселка в Челябинской области. Захоронения проводились с грубыми нарушениями.

Погост находится вблизи села Аргаяш. К мусульманским захоронениям не ведет дорога, а собственник не состоит на учете в органах, которые регистрируют право на недвижимое имущество. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В прокуратуре уточнили, что вопреки требованиям СанПиНа, на кладбище нет мусорных урн, нет организованной парковки. Мусор с погоста сваливают у ворот.

Часть нарушений была устранена после вмешательства прокуратуры. Теперь ведомство требует, чтобы кладбище было поставлено на кадастровый учет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане нашли мусульманское захоронение, которое датируется X–XIV веками. Кладбище обнаружили рабочие во время прокладки нефтепровода между селами Старые Киязлы, Новые Киязлы и Кызыл Тау.