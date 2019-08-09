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Братское кладбище в Орле включили в программу благоустройства

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В Орле состоялось заседание комиссии по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Было принято решение включить братское кладбище жертв фашизма в проект.

Как сообщает пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов, комплексный подход к благоустройству позволит заняться не только кладбищем, но и прилегающей зоной. Здесь будет создана целостная общественная территория, пишет InfoOrel.ru.

Черновой проект включает установку урн, скамеек, светильников, ремонт пешеходных дорожек с заменой асфальта на плитку, а также озеленительные работы и облагораживание памятников. В планах выполнить косметический ремонт ограждения.

Братское кладбище имеет мемориальный статус. Обычно работы по благоустройству проводятся на нем два раза в год – перед Днем Победы и Днем города. Они включают восстановление асфальтного покрытия и клумб, очистку памятных знаков.

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