Братское кладбище в Орле включили в программу благоустройства

В Орле состоялось заседание комиссии по утверждению и контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Было принято решение включить братское кладбище жертв фашизма в проект.

Как сообщает пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов, комплексный подход к благоустройству позволит заняться не только кладбищем, но и прилегающей зоной. Здесь будет создана целостная общественная территория, пишет InfoOrel.ru.

Черновой проект включает установку урн, скамеек, светильников, ремонт пешеходных дорожек с заменой асфальта на плитку, а также озеленительные работы и облагораживание памятников. В планах выполнить косметический ремонт ограждения.

Братское кладбище имеет мемориальный статус. Обычно работы по благоустройству проводятся на нем два раза в год – перед Днем Победы и Днем города. Они включают восстановление асфальтного покрытия и клумб, очистку памятных знаков.