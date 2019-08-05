Цветы возложили к мемориалу жертвам фашизма в Орле

Мэр Орла Василий Новиков и глава городской администрации Александр Муромский возложили 5 августа цветы к мемориалу жертвам фашизма на братском кладбище на Красноармейской улице. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятия приурочены к 76-й годовщине освобождения Орла от фашистских захватчиков. На братском кладбище захоронены 5 тыс. человек, которых расстреляли или замучили в 1941–1943 годах, пишет InfoOrel.ru.

В Орле также продолжаются праздничные мероприятия посвященные 453-й годовщине основания города.

24 июля сообщалось о том, что в центре Орла у подножия Александровского моста установят противотанковый еж. Он появится там накануне 76-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны.