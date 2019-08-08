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Власти Орла могут разорвать контракт с подрядчиком ремонта моста Дружбы

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Региональные власти рекомендовали администрации Орла расторгнуть контракт с подрядчиком ООО «РГС», ремонтирующим мост Дружбы. Соответствующее письмо было направлено муниципальным чиновникам.

Низкие темпы работ, отставание от графика, перенос сроков завершения ремонта послужили причиной такого решения, передает InfoOrel.ru. На протяжении всего процесса к казанской компании возникают претензии по объему и качеству выполняемых работ.

Капитальный ремонт моста Дружбы через Оку начался в Орле летом 2018 года. Он проводится поэтапно, без полного перекрытия автомобильного движения. Также доступен переход по мосту для пешеходов. Изначально завершить работы планировалось к апрелю 2019-го.

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