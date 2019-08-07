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В Татарстане выделили землю под новый ритуальный объект

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В Лаишевском районе Татарстана участок площадью 5 га выделили для строительства кладбища. Категория земельного участка будет изменена.

Согласно документам, территория находится в государственной собственности между Габишево и Чистым озером. Участок относился к сельскохозяйственным землям. Согласно постановлению кабмина республики, категория участка будет изменена в целях размещения объекта ритуальной деятельности. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее в Казани презентовали погребальный комплекс. Кладбище, построенное на республиканские средства, имеет площадь 86 га и рассчитано на 147 тыс. человек. По предварительным расчетам, заполняться кладбище будет в течение 30–40 лет.

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