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Пункт для вторсырья на солнечных батареях открыли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде открыли первый в городе пункт приема вторсырья и макулатуры, который работает на солнечных батареях. Сейчас оборудование проходит тестирование.

Пункт посетили руководители Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Росприроднадзора по Приволжскому федеральному городу и представители городской администрации.

Проект реализует ООО «Исток». По словам гендиректора компании Дениса Таврова, которые приводит ИА «НьюсНН», в городе в будущем откроют новые подобные пункты. По предварительным данным, до конца 2019 года должны заработать 35 мест для приема вторсырья нового формата.

Каждый месяц такой пункт собирает около 30 т вторсырья: бумагу, картон, бутылки, алюминиевые банки и батарейки. Власти Нижнего Новгорода пообещали, что в скором времени будут давать жителям за отданные отходы билеты в музеи.

Сейчас же житель Нижнего Новгорода может сдать подобные отходы в любой пункт приема и получить за это карточки номиналом в 30 или 50 рублей. Он имеет право расплатиться этими карточками за книгу в одном из городских магазинов. Купон также дает 10-процентные скидки на покупку какого-либо издания.

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