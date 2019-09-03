Третью очередь солнечной электростанции запустили на Ставрополье

В Ставропольском крае введена в работу третья очередь Старомарьевской солнечной электростанции. Запуск произошел 1 сентября, сообщает краевое министерство энергетики, промышленности и связи.

Солнечная электростанция «Грачевка» входит в систему Старомарьевской электростанции и является третьей из семи очередей. Мощность объекта составит 12,5 МВт, пишет NewsTracker.

Энергию солнца здесь улавливают 44,8 тыс. панелей, которые установлены на 1023 металлических платформах.

Как отмечает глава краевого Минпрома Виталий Хоценко, к середине 2020 года планируется ввести в эксплуатацию оставшиеся четыре очереди. Мощность четвертой составит 12,5 МВт, дальше произойдет запуск объектов на 25, 10 и 15 МВт.

16 августа сообщалось, что в Ростовской в этом году планируют запустить в работу три ветроэлектростанции. Сейчас идет строительство объектов.