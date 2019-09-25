Строительство 26 новых станций метро запланировали в Казани

В Казани запланировано строительство 26 новых станций метрополитена. Ведется проектирование четырех станций второй ветки. Об этом председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков сообщил в ходе пресс-конференции в исполкоме Казани.

По его словам, сейчас специалисты занимаются проектированием станций «100-летия ТАССР», «Фучика», «10-й микрорайон» и «Сахарова». Все они являются первым участком второй линии метро, которая будет состоять из 12 станций. Пересадочной точкой на вторую линию станет станция «Дубравная», пишет ИА «Татар-информ».

Замруководителя, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы Радик Шафигуллин в свою очередь отметил, что на сегодняшний день выгоднее развивать скоростной трамвай и метробусы. По его словам, у метро сейчас нет достаточной загрузки, однако если сейчас не запроектировать строительство станций, то «это будет непростительной ошибкой».

Шафигуллин добавил, что было принято решение выделять по 1 млрд рублей для того, чтобы не останавливать строительство метрополитена.

В конце июля сообщалось, что исполнительный комитет Казани отклонил проект планировки и межевания первого участка второй линии городского метро.