Власти Нижнего Тагила обещают завершить ремонт дорог, несмотря на снег

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Руководители подрядных организаций обещают, что снегопад не повлияет на срок сдачи объектов. Большая часть уже сдана, а на ремонт остальных участков времени достаточно.

Как заявил ТагилСити.Ру глава МУП «Тагилдорстой» Игорь Васильев, его рабочие в снег асфальт укладывать не будут, а займутся другими работами. То же самое сказали агентству и в другой подрядной организации. По словам директора компании «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова, наиболее объемные работы осталось провести только на проспекте Вагоностроителей и улице Кулибина. Сдать объекты необходимо до 15 октября.

В соответствии с нацпроектом в Нижнем Тагиле должны отремонтировать 29,8 км уличной сети. Если первый этап проекта получит положительные оценки, в 2020 году городу выделят еще 500 млн рублей, отметили в министерстве транспорта Свердловской области.

10 октября в Нижнем Тагиле пройдут общественные слушания, на которых планируется обсудить планы дорожного ремонта на следующий год, который пройдет в рамках нацпроекта.