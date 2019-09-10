Ремонт дорог по нацпроекту обсудят с жителями Свердловской области

В Свердловской области пройдут общественные обсуждения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С жителями 10 октября встретятся представители минтранса региона, чиновники администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Пожелания граждан будут учтены при составлении графиков на 2020 год, а также при контроле качества дорожных работ, отмечает ТагилСити.Ру. Власти будут использовать данные «Карты убитых дорог» ОНФ и мобильного приложения «Монитор ЕК».

В 2019 году в области планируется отремонтировать 130 км дорог по нацпроекту, на все работы потратят 3 млрд рублей.