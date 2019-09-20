Распустили пояса: на нацпроекты добавят 500 млрд рублей

Финансирование нацпроектов на 2020–2022 годы хотят увеличить на 500 млрд рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, сообщил, что в течение трех лет на эти мероприятия потратят 7 трлн рублей. Ранее для них было предусмотрено лишь 6,5 трлн. По мнению экспертов, расширение финансирования нацпроектов принципиально не увеличит эффект от их реализации. Для резкого улучшения результата необходимо изменить систему управления этими мероприятиями: до сих пор ответственность за их исполнение размыта, а целевые показатели слабо связаны между собой.

В правительстве 19 сентября рассмотрели проект федерального бюджета на ближайшие три года. На реализацию национальных проектов в течение этого периода предполагается потратить 7 трлн рублей, заявил Дмитрий Медведев. Он уточнил: значительная часть денег будет использована для развития социальной сферы. Премьер напомнил, что бюджет направлен на достижение целей развития, которые обозначены в майском указе президента.

По действующему финансовому плану на нацпроекты в течение 2020–2022 годов планировалось потратить 6,5 трлн рублей. Дополнительное финансирование, как сообщали ранее «Известия», потребовалось на индексацию материнского капитала, пенсий и пособий.

Несмотря на выделение дополнительной суммы на нацпроекты, ожидать резкого увеличения эффекта от их реализации не стоит, заявил эксперт Ассоциации налоговых консультантов Алисен Алисенов. Учитывая проблемы в системе госуправления, слабую координацию и взаимодействие между госорганами, есть риск нерационального использования бюджетных средств, полагает он.

Ранее Счетная палата провела мониторинг реализации 12 нацпроектов. Он показал размытость ответственности и полномочий между организационными структурами и должностными лицами. Всё это может обернуться тем, что национальные цели не будут достигнуты, заявил аудитор контрольного органа Дмитрий Зайцев.

Социально-экономический рост будет зависеть от того, насколько эффективно и системно будут изменены подходы и от самой концепции реализации нацпроектов, полагает Алисен Алисенов. Он подчеркнул: нацпроекты — это экономика предложений, а не размера расходов.

Бюджет страны, как и в этом году, будет сбалансированным и профицитным, заявил также Дмитрий Медведев. Ранее «Известия» сообщали, что согласно проекту на 2020–2022 годы (выдержки из документа — его основные параметры — есть в распоряжении «Известий») доходы государства в течение трех лет составят 20,4 трлн, 21,2 трлн и 22,1 трлн рублей, расходы — 19,5 трлн, 20,6 трлн и 21,8 трлн рублей. Профицит бюджета будет сокращаться: с 1,9 трлн в 2019 году до 288 млрд в 2022-м.

По словам премьера, в финансовый план заложены четкие ориентиры по уровню госдолга и инфляции. Ожидается, что в следующие три года ее уровень не превысит целевого значения — 4%. Впрочем, как считает профессор РАНХИГС Людмила Пронина, не стоит возлагать большие на надежды на снижение показателя — «это не манна небесная».

Также глава правительства заявил, что при проработке параметров бюджета кабмин учел нестабильность на мировых рынках и высокие цены на энергоресурсы, а также зафиксировал цену отсечения на уровне $42,4 за баррель марки Urals в 2020 году. В этот период, согласно новым оценкам, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета составят 2,3 трлн рублей. По действующему бюджету сверхдоходы в 2020-м оцениваются на уровне 2,8 трлн рублей. Сокращение дополнительной выручки казны связано с ухудшением прогноза по ценам на черное золото — с $59,7 до $57 за баррель. В 2021–2022 годах сверхдоходы ожидаются в сумме 2,2 трлн и 2 трлн рублей.

Также регионам будет оказана помощь с финансированием нацпроектов. Общий объем такой целевой поддержки в ближайшие три года достигнет 2,2 трлн рублей. В целом сумма трансфертов для субъектов в 2020–2022 годах составит 7,5 трлн рублей. Кроме того, по словам премьер-министра, правительство в 2,5 раза — до 50 млрд рублей — увеличит объем грантов за достижение пoказателей деятельности органов исполнительной власти региoнов.

Главный финансовый документ страны до 1 октября должен быть направлен в Госдуму.