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Порядка 800 боеприпасов нашли в лесу в Карелии

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В Карелии рядом с поселком Контокки в лесу нашли более 800 винтовочных и пистолетных боеприпасов. Их обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ республики.

Уже установлено, что здесь находился склад боеприпасов, созданный в период Великой Отечественной войны. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов».

Информацию о находке передали в правоохранительные органы, а боеприпасы утилизировали, пишет ИА «Карелinform».

21 сентября сообщалось, что в Казахстане на полигоне 10 саперов получили ранения во подрывных работ — сдетонировал один из боеприпасов.

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