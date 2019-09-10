Более 60 боеприпасов времен войны обследовали возле Сапун-горы в Крыму

Взрывотехники ОМОН «Беркут» обследовали более 60 неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных членами поискового объединения недалеко от Сапун-горы. Среди находок была кассетная авиабомба в районе ДОТ №24, где в годы войны находилась одна из ключевых позиций обороны Севастополя.

«В старом окопе взрывотехники ОМОН «Беркут» обнаружили ящики с 62 гранатами РГД-33 и 72 запалами к ним, а также неразорвавшийся 88-мм артиллерийский снаряд от немецкой противотанковой пушки. В настоящий момент совместно со специалистами из МЧС решается вопрос об утилизации найденных предметов», – говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Севастополю, передает Крыминформ.

Как сообщалось 21 августа, спасатели обезвредили 678 авиабомб времен Великой Отечественной войны на территории крепости Керчь. Пиротехники обнаружили склад боеприпасов во время осмотра территории строения. В 2018 году там было обследовано порядка 57 га, тогда нашли и уничтожили почти 11 тыс. боеприпасов.