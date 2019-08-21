Около 680 авиабомб обезвредили в крепости Керчь

Спасатели за сутки обезвредили 678 авиабомб времен Великой Отечественной войны на территории крепости Керчь. Пиротехники обнаружили склад боеприпасов во время осмотра территории строения.

Крепость Керчь в Крыму обследуют с 2015 года. Сотрудники центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России работают в две смены. По итогам первой смены пиротехники уничтожили более 700 боеприпасов. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

За последние сутки с территории крепости вывезли 678 авиабомб весом 2,5 кг каждая. Боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

На территории крепости работает группа в составе 25 человек и четыре единицы техники. Они обследовали 35 га. В 2018 году было обследовано порядка 57 га, тогда обнаружили и уничтожили почти 11 тыс. боеприпасов.