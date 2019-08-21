Прямой эфир

Около 680 авиабомб обезвредили в крепости Керчь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели за сутки обезвредили 678 авиабомб времен Великой Отечественной войны на территории крепости Керчь. Пиротехники обнаружили склад боеприпасов во время осмотра территории строения.

Крепость Керчь в Крыму обследуют с 2015 года. Сотрудники центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер» МЧС России работают в две смены. По итогам первой смены пиротехники уничтожили более 700 боеприпасов. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

За последние сутки с территории крепости вывезли 678 авиабомб весом 2,5 кг каждая. Боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.

На территории крепости работает группа в составе 25 человек и четыре единицы техники. Они обследовали 35 га. В 2018 году было обследовано порядка 57 га, тогда обнаружили и уничтожили почти 11 тыс. боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В заброшенном доме под Самарой нашли шесть ящиков с боеприпасами
Пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019