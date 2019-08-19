В заброшенном доме под Самарой нашли шесть ящиков с боеприпасами

В Борском районе Самарской области нашли несколько бесхозных ящиков с боеприпасами. Как сообщает ТАСС в понедельник, 19 августа, полиция ведет проверку по данному факту.

В региональном управлении МВД агентству сообщили, что боеприпасы нашли в заброшенном доме. На место событий выехали сотрудники оперативных служб, территорию вокруг дома оцепили.

По данным SM News, в шести ящиках были обнаружены гранаты Ф-1. Издание уточняет, что в одном из поселков Борского района раньше находилась военная часть, которая в 2012 году была расформирована.

17 августа сообщалось, что в крепости Керчь в Крыму был обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны. Всего там хранилось 1,7 тыс. осколочных авиабомб весом 2,5 кг каждая и одна фугасная авиабомба весом 100 кг. Все найденные боеприпасы были уничтожены.