У монумента «Родина-мать» в Волгограде нашли снаряды времен войны

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ВОВ) нашли в Волгограде возле монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Снаряды были обнаружены 26 июля рабочими в ходе проведения реставрационных работ у скульптуры. Найдены были 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и граната времен ВОВ.

Саперы мотострелкового соединения ЮВО извлекли и уничтожили боеприпасы на полигоне Прудбой путем подрыва накладным зарядом, уточняет RT.

По данным сайта kp.ru, с начала 2019 года группы разминирования соединения ЮВО уничтожили около 1000 боеприпасов различного калибра.

24 июля сообщалось, что саперы обезвредили в «новой Москве» мину времен ВОВ.