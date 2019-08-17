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В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны

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Фото: МЧС РФ
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В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону 17 августа.

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Склад обнаружили накануне сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» во время разминирования территории крепости. Всего там хранилось 1,7 тыс. осколочных авиабомб весом 2,5 кг каждая и одна фугасная авиабомба весом 100 кг, пишет «Газета.ру».

«Все найденные боеприпасы были извлечены из земли и переданы сотрудникам Специального морского отряда ГУ МЧС по Республике Крым, которые на спецтехнике вывезли взрывоопасный груз на специальный полигон и с соблюдением всех мер безопасности провели операцию по его уничтожению», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты продолжают разминировать территорию, работы продлятся до конца августа.

Крепость Керчь располагается на мысе Ак-Бурун в районе Керченского пролива. Она была построена во второй половине XIX века как форпост Российской империи на Черном море. Перед началом Великой Отечественной войны на территории крепости хранились боеприпасы. Как пишет ТАСС, разминирование ведется с 2015 года, уже уничтожено более 20 тыс. снарядов.

15 августа авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории московского Кремля, во время работ по укреплению грунта. Снаряд обезвредили и вывезли для ликвидации.

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