На территории Кремля нашли авиабомбу

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Московского Кремля, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников в четверг, 15 августа.

По его словам, снаряд нашли во время ремонтных работ по укреплению грунта. Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.

«В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию», — приводит слова Хлебникова «РИА Новости».

Комендант заверил, что в Кремле «всё спокойно».

В первые годы ВОВ Кремль не раз подвергался бомбардировкам. Так, во время налета в августе 1941 года один из снарядов упал рядом с Никольской башней.

В апреле снаряд времен войны нашли на западе Москвы. Его откопали возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское.