Прямой эфир

Император Японии к годовщине капитуляции заявил о недопустимости войны

0
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Император Японии Нарухито к 74-й годовщине капитуляции страны во Второй мировой войне заявил, что нельзя допустить ее повторения, пишет в четверг, 15 августа, CNA.

Окончательно подорвали: ядерные испытания США до сих пор губят Маршалловы острова
Радиационный след на Бикини и Эниветоке мощнее чернобыльского

«Глядя в прошлое и думая о длительном периоде послевоенного мира, с глубоким раскаянием я искренне надеюсь, что ужасы войны больше не повторятся, от всего сердца скорблю вместе с народом всей страны о погибших на поле боя и молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны», — сказал японский император.

В память о погибших во время войны выступил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он также выразил надежду, что ужасы войны не повторятся, и пообещал добиваться возвращения останков солдат из-за рубежа.

6 августа минутой молчания почтили в Японии память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Мемориальная церемония прошла в Парке мира в центре города. Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч. Через три дня еще одна бомба «Толстяк» была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Япония вступила во Вторую мировую войну в декабре 1941 года в составе нацистского блока, в который также входили Германия и Италия. После капитуляции Германии 8 мая 1945 года страна оставалась последним противником государств антифашистской коалиции. В результате американской атаки на Хиросиму и Нагасаки, 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не менее 23 жителей Японии умерли за неделю из-за жары
Япония почтила минутой молчания жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019