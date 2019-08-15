Император Японии к годовщине капитуляции заявил о недопустимости войны

Император Японии Нарухито к 74-й годовщине капитуляции страны во Второй мировой войне заявил, что нельзя допустить ее повторения, пишет в четверг, 15 августа, CNA.

«Глядя в прошлое и думая о длительном периоде послевоенного мира, с глубоким раскаянием я искренне надеюсь, что ужасы войны больше не повторятся, от всего сердца скорблю вместе с народом всей страны о погибших на поле боя и молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны», — сказал японский император.

В память о погибших во время войны выступил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он также выразил надежду, что ужасы войны не повторятся, и пообещал добиваться возвращения останков солдат из-за рубежа.

6 августа минутой молчания почтили в Японии память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Мемориальная церемония прошла в Парке мира в центре города. Атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму в конце Второй мировой войны бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км.

По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч. Через три дня еще одна бомба «Толстяк» была сброшена на город Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Япония вступила во Вторую мировую войну в декабре 1941 года в составе нацистского блока, в который также входили Германия и Италия. После капитуляции Германии 8 мая 1945 года страна оставалась последним противником государств антифашистской коалиции. В результате американской атаки на Хиросиму и Нагасаки, 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии.