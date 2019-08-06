Ящики с боеприпасами нашли в неиспользуемом здании в Крыму

Восемь ящиков с взрывоопасными предметами обнаружили в неэксплуатируемом здании в Ялте. Склад ликвидировали саперы МЧС.

Информация об обнаружении ящиков поступила из строения на улице Мухина. Боеприпасы были найдены во время ремонта в помещении, которое принадлежит республиканскому министерству культуры. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Сотрудники МЧС обеспечивали безопасность до прибытия ответственных служб. Территорию обследовали кинологи и группа разминирования. Всего изъято восемь ящиков для определения типа и калибра боеприпасов.

С начала года в Крыму уничтожено свыше 13,8 тыс. взрывоопасных предметов.