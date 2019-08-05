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Девять боеприпасов нашли вблизи дороги в Московской области

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В Наро-Фоминске обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Снаряды были найдены в 700 м от дороги.

Всего за выходные в Московской области нашли 11 боеприпасов времен войны. По одному артиллерийскому снаряду обнаружено в Балашихе и Одинцово. Один снаряд ликвидирован силами Министерства обороны РФ, уничтожение второго боеприпаса назначено на 5 августа. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В Наро-Фоминске на 79-м км Киевского шоссе были найдены девять боеприпасов. По данным специалистов, они не представляли угрозы для местного населения. Возле снарядов была выставлена охрана, в Минобороны подана заявка на изъятие и уничтожение боеприпасов 5 августа.

Ранее сообщалось, что в Крыму фугасная авиационная бомба была обнаружена вблизи берега купальщиками на глубине 1 м. Пляж оцепили в радиусе 700 м от находки. Снаряд был уничтожен на месте обнаружения.

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