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Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кипре

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Фото: twitter.com/MERCANGLER
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Несколько человек пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел 12 сентября в городе Гирне на севере страны. По данным агентства, причиной взрывов послужил пожар на военной базе, на территории которой находится склад. По словам министра иностранных дел самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Кудрета Озерсая, из-за взрывов несколько человек получили легкие осколочные ранения. К тушению пожара удалось приступить не сразу из-за непрекращающейся канонады, сообщает телеканал «Звезда».

После происшествия район был закрыт — взрывы продолжались в военной зоне к востоку от портового города Кирении на северном побережье.

В минобороны страны также заявили, что причину первоначального взрыва, произошедшего ночью, удалось определить не сразу. Территория вокруг места происшествия оцеплена. На месте работает следственная группа, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, которое было спровоцировано госпереворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году образовалась самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр.

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