Турция установит С-400 в декабре

Первые российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут развернуты в Турции в декабре. Об этом сообщил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир 20 сентября.

По его словам, поставки будут завершены «скоро». К декабрю комплексы установят «в техническом смысле», но к использованию они еще не будут готовы.

«У нас еще остаются темы подготовки персонала, некоторые технические моменты. Когда это всё будет завершено, системы будут полностью готовы в апреле», — цитирует Демира «РИА Новости».

Эти же даты ранее называли и в российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Кроме того, в турецком МИДе уже допустили закупку у Москвы дополнительной партии ЗРК С-400.

Поставки начались 12 июля 2019 года. К 26 июля завершился их первый этап, а к 15 сентября — второй. Комплектующие систем доставлялись российскими самолетами на турецкую авиабазу Мюртед в Анкаре. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут с 1 сентября 2019 года до 2 января 2020 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России, которая также согласилась ускорить сроки транспортировки «для обеспечения мира в регионе». В ответ российский лидер Владимир Путин заявил, что с покупкой С-400 Турция получила надежную защиту, а ее роль в регионе и на мировой арене возросла.

Договор о поставках С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Эрдоган называл сделку важнейшим соглашением в современной истории Турции и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Однако сделку не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».