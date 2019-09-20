Прямой эфир

Турция установит С-400 в декабре

0
Фото: REUTERS/Turkish Military/Turkish Defence Ministry
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут развернуты в Турции в декабре. Об этом сообщил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир 20 сентября.

Договор по МАКСимуму: Путин и Эрдоган обсудили варианты сотрудничества
Россия и Турция намерены вместе работать в авиационной, космической и атомной отраслях

По его словам, поставки будут завершены «скоро». К декабрю комплексы установят «в техническом смысле», но к использованию они еще не будут готовы.

«У нас еще остаются темы подготовки персонала, некоторые технические моменты. Когда это всё будет завершено, системы будут полностью готовы в апреле», — цитирует Демира «РИА Новости».

Эти же даты ранее называли и в российской Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Кроме того, в турецком МИДе уже допустили закупку у Москвы дополнительной партии ЗРК С-400.

Поставки начались 12 июля 2019 года. К 26 июля завершился их первый этап, а к 15 сентября — второй. Комплектующие систем доставлялись российскими самолетами на турецкую авиабазу Мюртед в Анкаре. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут с 1 сентября 2019 года до 2 января 2020 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России, которая также согласилась ускорить сроки транспортировки «для обеспечения мира в регионе». В ответ российский лидер Владимир Путин заявил, что с покупкой С-400 Турция получила надежную защиту, а ее роль в регионе и на мировой арене возросла.

Договор о поставках С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Эрдоган называл сделку важнейшим соглашением в современной истории Турции и выражал надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Однако сделку не одобрили в Вашингтоне. США начали угрожать Турции санкциями за приобретение российской техники, а позднее исключили из программы по производству истребителей F-35. Как поясняли в Белом доме, американский истребитель не может сосуществовать с российской «платформой сбора разведданных».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин обозначил сроки отправки турецкого космонавта на МКС
Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019