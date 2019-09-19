Рогозин обозначил сроки отправки турецкого космонавта на МКС

Космонавт из Турции может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в 2021–2023 годах. Об этом 19 сентября рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что вопрос об отправке пока не решен, однако российско-турецкое сотрудничество в космической сфере активно развивается.

По словам Рогозина, он сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить космонавта к юбилею образования республики. Примерные сроки полета — 2021 или 2023 год.

«Сейчас всё это в проработке турецкой стороны. Сейчас начался активный процесс согласований», — цитирует Рогозина ТАСС.

При этом глава российской госкорпорации подчеркнул, что представитель Турции на МКС будет называться именно космонавтом, а не астронавтом.

18 сентября Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов.