Прямой эфир

Рогозин обозначил сроки отправки турецкого космонавта на МКС

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космонавт из Турции может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) в 2021–2023 годах. Об этом 19 сентября рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Пилотируемый рост: «Роскосмос» значительно расширяет программу пусков
В экспертной среде это связывают с решением проблемы доступа к иностранным комплектующим

Он отметил, что вопрос об отправке пока не решен, однако российско-турецкое сотрудничество в космической сфере активно развивается.

По словам Рогозина, он сам предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану подготовить космонавта к юбилею образования республики. Примерные сроки полета — 2021 или 2023 год.

«Сейчас всё это в проработке турецкой стороны. Сейчас начался активный процесс согласований», — цитирует Рогозина ТАСС.

При этом глава российской госкорпорации подчеркнул, что представитель Турции на МКС будет называться именно космонавтом, а не астронавтом.

18 сентября Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» запустит к МКС ждущий 12 лет отправки модуль
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019